Садальский рассказал правду о закулисье «Секрета на миллион»

https://static.news.ru/photo/cfd473f4-817b-11ea-806b-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский решил развеять миф о том, что телеведущая Лера Кудрявцева в эфире своего шоу «Секрет на миллион» раскрывает реальные секреты звезд.

Садальский заявил, что актриса Елена Проклова, побывавшая на этом шоу, рассказала ему, что в её конверте ничего не было. Её попросили сделать удивлённый вид и сжечь записку. Кроме того, участникам программы отдают только 70% от выигрыша.

Позже Проклова прокомментировала слова своего коллеги.

Ничего подобного я Стасу не говорила. Не знаю, откуда у него эта информация. Знаете, миллион ведь немаленькие деньги. Если бы я могла раскрыть свой секрет, я бы это сделала. Но и тогда, и сейчас не могу — это касается не только меня, — цитирует KP.RU слова артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Актёр посвятил приятельнице целый пост в Instagram.