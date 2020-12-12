Садальский рассказал, как исполнилось пророчество про Гафта

https://static.news.ru/photo/9648a92e-3d5b-11eb-8174-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» Фото: kinopoisk.ru

Актёр Стас Садальский рассказал о странном случае, который стал пророческим и для ушедшего из жизни в субботу народного артиста Валентина Гафта, и для актрисы Милы Ивановой, о которой готовил сюжет блогер.

Во время съёмок в картине «Небеса обетованные» Иванова исполняла роль старушки, которая жила в окружении котов. У неё был рыжий кот Иннокентий, которого привели из Уголка Дурова. По словам Садальского, кот был идеальный, «где положишь, там и лежит». Внешность у него была облезлая, но тихий покладистый характер делал его незаменимым на съёмках.

Один раз пушистый актёр уснул на плече Ивановой, а в этот момент сработала хлопушка. Испугавшийся кот от страха «обделался», и вещи Милы пришлось срочно отстирывать. Актриса очень любила животных и не расстроилась, а вот Гафту было очень неприятно. Он, продолжил Садальский, говорил: «Фу, какая гадость!»

Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем, — приводит слова Милы Ивановой блогер.

Фраза артистки стала в какой-то степени пророческой и для неё, и для Гафта. В старости оба они стали немощными. Гафт, однако, до последнего сохранял рассудок.

Прощальные аплодисменты тебе, Валя, и легкого полёта в небеса, — обратился Садальский к Гафту.

85-летний Гафт умер в субботу, 12 декабря. Его 72-летняя супруга артистка Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году. Похороны Гафта 15 декабря состоятся на Троекуровском кладбище. Актёра похоронят на аллее деятелей искусств.

Представители столичной думы заявили, что готовы помочь в том, чтобы увековечить память актёра. Для этого, как рассказали в комиссии по монументальному искусству, необходимо оформление соответствующей заявки от родных, коллег Гафта или общественности.

Лично заняться памятником ушедшему из жизни артисту Валентину Гафту готов скульптор Зураб Церетели. Об этом в разговоре с журналистами рассказал помощник автора монумента Петру Великому в Москве Сергей Шагулашвили. 15 сентября с Гафтом попрощаются в «Современнике», сообщал NEWS.ru.