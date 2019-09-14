Актёр Станислав Садальский опубликовал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк.
В последнем сообщении артист предлагает коллеге помощь с поиском врачей, передаёт
Тебе помощь нужна, есть первоклассные врачи? — написал он.
Ответа на это на скриншоте нет. В прежнем сообщении Заворотнюк благодарила его за поддержку, однако неизвестно, когда именно это было написано и с чем связано.
Как писал News.ru, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Позднее её директор Стас Христов опроверг информацию о госпитализации, а затем пояснил, что не может дать развёрнутое интервью по этому поводу, поскольку ждёт сигнала от самой актрисы.
СМИ сообщили, что у звезды якобы диагностирована последняя стадия рака мозга.