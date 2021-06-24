Садальский процитировал «пошлые стихи» Марины Ладыниной, насмешившие солдат

Советская актриса Марина Ладынина однажды «пошлыми стихами» рассмешила солдат во время одного из концертов, рассказал на своей странице в Instagram артист Станислав Садальский и процитировал несколько строчек.

Однажды шла по лугу я, // Когда смеркаться стало, // Как вдруг на берегу ручья // Торговца повстречала. // Он повалил меня как бес, // Но мало в том печали, // Так он ведь весь в меня залез, // Чтоб черти его драли, — вспомнил выступление Ладыниной Садальский.

После подобных слов сидевшие в зале военнослужащие «загоготали и Риммка Маркова стала за кулисами кричать: „Как вам не стыдно, Марина Алексеевна, в таком возрасте такие пошлые стихи читать? В зале же дети!!!“».

После перепалки, тут же за накрытыми за сценой столами, чуть-чуть выпили и помирились. Больше таких стихов в программе «Товарищ Кино» Ладынина не читала, — отметил Садальский.

Марина Ладынина (1908–2003) известна ролями в советских лентах «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В 6 часов вечера после войны» (1944), «Кубанские казаки» и других. Её работы отмечены пятью Сталинскими премиями.

Ранее сообщалось, что актёр Станислав Садальский оценил спектакль МХАТа имени Горького «Чудесный грузин», в котором участвует певица и телеведущая Ольга Бузова. По словам актёра, на сцене была «живая обезьянка» и он смотрел только на неё. Отдельно он отметил игру исполнителя роли молодого Сталина Георгия Иобадзе и предположил, что тот «затмил всех».