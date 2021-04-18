Садальский после похода к косметологу сравнил себя с Юрием Николаевым

https://static.news.ru/photo/d0a12a9e-a073-11eb-a09b-96000091f725_660.jpg Станислав Садальский Фото: instagram.com/stassadal

Актёр Станислав Садальский выложил фотографию своего визита к косметологу. В комментариях он заявил, что не хочет стареть, как телеведущий Юрий Николаев.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё— наша задача», — подписал публикацию артист. На кадрах видно, что врач вкалывает в лицо актёру несколько инъекций. Из подписи становится понятно, что это плазмолифтинг — современная процедура омоложения, пишет «СтарХит».

Однако подписчики, в большинстве своём, заявили, что мужчинам ни к лицу ходить на такие процедуры и привели в пример покойного Василия Ланового. Садальский в ответ назвал другое имя.

Это элемент профессии! Не надо быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках на Первом канале, — ответил актёр.

Это вызвало ещё больший шквал негатива со стороны подписчиков: «Что вы к внешности Николаева привязались?», «Смотришь на Николаева и видишь мужчину в возрасте, а рассматриваешь лицо и глаза Садальского и почему-то ищешь, что где сделано и не так», «Некрасиво про Николаева! Не дай Бог вам болеть так, как он».

Ранее сообщалось, что Станислав Садальский заподозрил организаторов шоу «Маска» в обмане, обратив внимание на различие между участником в костюме Ананаса и габаритами продюсера Иосифа Пригожина. Артист добавил, что действо построено по канонам плоского американского юмора с «околесицей-обсуждением» и «бредовыми догадками».