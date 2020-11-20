Садальский поделился рецептом лечения COVID-19 от профессора Покровского

https://static.news.ru/photo/e1a9fc30-2b2f-11eb-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: stassadal/instagram.com

Актёр Станислав Садальский поделился в социальной сети рецептом лечения коронавируса. Он заявил, что не боится уколов, и в доказательство прикрепил снимок, на котором с перебинтованными ногами лежит в ожидании инъекции.

Артист описал способ, который, по его словам, лучше всего помогает бороться с COVID-19.

Самый верный метод, как показало время, был у профессора Константина Покровского. Эноксипарин 0,6 — два раза в день, семь дней — уколы в живот, фавипиравир — по схеме, азитромицин 500 — пять дней, парацетамол при температуре выше 38 градусов, обильное питьё, дыхательная гимнастика. Выживаемость — 99%, если вовремя, — сообщил в Instagram актёр.

Описанный способ не является официально рекомендованным медиками. В случае заболевания коронавирусом нужно обязательно обратиться за консультацией к врачам.

Подписчики Садальского начали обсуждать различные методы лечения коронавируса и других болезней. Одни советовали артисту дышать над тёртым хреном, другие — прикладывать к коленям листья тополя, третьи — заняться лечебным голоданием.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения коронавируса, которую активно используют некоторые медики. По словам доктора, неверные рекомендации по лечению ему прислали несколько пациентов, которые хотели посоветоваться с ним. Схема содержит список препаратов, которые нужно принимать в зависимости от тяжести болезни. В ней перемешано всё: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений.

Мясников напомнил, что COVID-19 является болезнью, которая в большинстве случаев проходит сама, а для этого требуется только время и отсутствие помех иммунитету для борьбы с ней. Доктор призвал пациентов не поддаваться панике, заставляющей принимать лекарства без разбора, а врачей — выписывать только утверждённые схемы лечения. Он подчеркнул, что показанный им список способен убить больного, писал NEWS.ru.