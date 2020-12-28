Садальский поделился детским фото с матерью у новогодней ёлки

https://static.news.ru/photo/3663424a-4903-11eb-93e6-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: instagram.com/stassadal

Актёр Станислав Садальский обнародовал старую новогоднюю фотографию из семейного архива. На ней он, будучи ещё маленьким мальчиком, запечатлён со своей мамой у праздничной ёлки.

Снимком заслуженный артист РСФСР поделился с подписчиками в Instagram. Раритетный чёрно-белый кадр был сделан в декабре почти шестьдесят пять лет назад.

При этом фото буквально пропитано атмосферой того времени. Мальчик прижимает к себе игрушечный грузовик, полученный, судя по всему, на новогоднем утреннике. На сына с теплотой глядит его мать — педагог Нина Прокопенко. Позади видна сдержанно украшенная новогодняя ель, под которой разместились фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Мама, поздравляю! // Новый год грядёт! // Конечно, непременно, // Он счастье принесёт! // Радостные щёчки, // Улыбка на губах, // Пусть всё будет лучше, // Чем в других годах! — написал рядом со снимком Садальский.

Поклонники артиста поблагодарили его за трогательное воспоминание о детстве. Некоторые отметили, что будущий актёр в ту пору был таким маленьким, что даже игрушечный Дед Мороз оказался выше. Многие растрогались поздравлением маме — одни пожелали здоровья, другие посетовали, что однажды мамы уходят. В одном из комментариев ретроэкскурс охарактеризовали как «милое и дорогое сердцу фото».

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