https://static.news.ru/photo/9bae0710-6057-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Миронов Фото: Mikola Gnisyuk/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский 7 марта на своей официальной странице в социальной сети опубликовал две редкие фотографии из детства советского артиста Андрея Миронова. В этот день исполнителю знаменитых ролей в фильмах «Бриллиантовая рука», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и не только могло бы исполниться 79 лет.

На первом снимке Миронов запечатлён ещё во младенчестве. После его родов, рассказал Садальский, мать будущего актёра написала его отцу, что «к сожалению, родился мальчик». Родители Миронова очень хотели дочь. Муж, в свою очередь, попросил супругу не огорчаться.

Вторую фотографию Садальский назвал «исторической». На ней Миронов «бьётся на мечах» с другим мальчишкой.

Интересно, что тогда ещё ходили трамваи по Страстному бульвару и Дмитровке. Андрей жил совсем рядом, на углу Рахмановского переулка и Петровки. Ходил в 170-ю школу на улице Москвина, катался на знаменитом катке во дворе дома № 26 по той же Петровке. Слева от Андрея виден угол дома 23 — красивое здание в стиле модерн архитектора Клейна, того, который выстроил «Мюр и Мерилиз», то бишь, ЦУМ, — написал артист в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Садальский 22 февраля на своей официальной странице в социальной сети оставил пост с воспоминаниями о смерти своей матери. Нины Васильевны Садальской нет в живых уже более полувека. Она скончалась в 36 лет от онкологического заболевания.

Артист опубликовал этот пост во Вселенскую родительскую субботу. Для верующих это особый день поминовения ушедших родственников. В первую очередь — родителей.