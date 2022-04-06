Садальский опубликовал архивные кадры из фильма «лихих 90-х» с Жириновским

Станислав Садальский в знак прощания с Владимиром Жириновским опубликовал редкие кадры из фильма «Корабль двойников» с участием политика. Фильм актёр назвал родом из «лихих 90-х», картина Валерия Комиссарова вышла на экраны в 1997 году.

На кадрах сам Садальский выступает в роли ведущего, он весело пляшет на фоне поющей Аллы Пугачёвой. В финале кадра на сцене появляется Жириновский и бьёт кулаком ведущего по физиономии.

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Прощай, Владимир. «Корабль двойников»: Пугачёва, Жириновский, Садальский (лихие 90-е). Съёмок в 1996-м почти не было, соглашался на любое... Идея фильма превзошла все мои ожидания, тут слов нет, одни эмоции. Мне очень жаль, — подписал ролик Садальский.

Владимир Жириновский запомнился не только как яркий политик, но и как талантливый актёр. Он снимался в фильмах, участвовал в музыкальных проектах, таких, как шоу «Две звезды», где спел с рэпером Серёгой. Многие отмечают, что Жириновский был артистом и на политической сцене: его неординарные речи и высказывания расходились в народе на цитаты.

Лидер ЛДПР умер в возрасте 75 лет от последствий коронавируса. Врачи до последнего боролись за жизнь политика, делая всё возможное.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что Владимир Жириновский глубоко смотрел в будущее, а его прогнозы обычно сбывались. Он видел политика вживую однажды, когда был студентом. Тогда Жириновский вёл «интересные, эмоционально окрашенные» лекции.