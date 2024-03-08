Садальский отреагировал на призыв признать Пугачеву иноагентом Садальский заступился за Пугачеву, напомнив о ее профессиональных заслугах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Российский актер Станислав Садальский в своем Live Journal заявил, что певица Алла Пугачева внесла огромный вклад в культуру России. Таким образом звезда кино прокомментировал предложение депутата Государственно думы Алексея Журавлева признать артистку иностранным агентом.

Творчество певицы Пугачевой — огромный вклад в культуру нашей страны! Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны, кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву? — написал Садальский.

Ранее Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию.

Против идеи депутата также высказался актер и шоумен Никита Джигурда. Он сказал, что не поддерживает «охоту на ведьм». Также звезда фильма «Любить по-русски» отметил, что Пугачевой не место среди людей, которые уже попали в список иноагентов, среди которых Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). При этом артист указал, что всем деятелям культуры, которые покинули Россию, вскоре придется сделать выбор между «светом и тьмой».