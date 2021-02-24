Садальский назвал «позорными» концерты к 23 Февраля на Первом канале

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Станислав Садальский раскритиковал концерт ко Дню защитника Отечества на Первом канале. Артист пришёл в недоумение о того, что увидел, и назвал «профнепригодными» ведущих Дмитрия Борисова и Яну Чурикову.

Своё мнение артист высказал в Instagram, назвав концерты на главном федеральном канале «унылыми».

Ну, стыдно, товарищи. Что у нас осталось от великих дат? День Победы да День защитников Отечества. И такие позорные концерты в самый знаковый праздник, 23 Февраля, — расстроен актёр.

Что касается ведущих, то тут Садальский считает, что лучше всего с конферансом бы справились Олег Марусев, Анна Шатилова или Ольга Богданова, но никак не ведущий «Пусть говорят» и продюсер шоу «Короли фанеры».

Досталось от Садальского руководителю дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрию Аксюте, которого актёр назвал «бездарностью».

На главном канале страны два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель развлекательных программ на Первом канале профнепригодный Аксюта, ну уж уберите бездарность, — возмущён артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал Светлану Лободу за слишком откровенное декольте и неуместное поведение на шоу «Голос. Дети». Актёр прокомментировал её выход на сцену к маленькой девочке как из рук вон выходящий.