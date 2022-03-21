Садальский дал дельный совет, как сэкономить сахар

Станислав Садальский дал дельный совет россиянам, как можно экономить сахар в период ажиотажа. Артист в свойственной ему шутливо-ироничной манере поделился «лайфхаком» в своём Telegram-канале.

А вы знали, что если налить чай гостю до верха, то он не сможет добавить в него сахар, — поделился «опытом» актёр.

Под постом Садальский сделал приписку: «Как экономить сахар в нынешних условиях». Публикация артиста относится к неимоверному ажиотажу на сахар в стране в последнее время, хотя уже на высшем правительственном уровне делались заявления о том, что сахара хватит на всех.

Так, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что в России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. По его словам, трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян.

Ранее Станислав Садальский призвал не осуждать украинского певца Макса Барских, который запретил использовать свои треки на территории России. По его словам, люди не знают всей ситуации, поэтому лучше не комментировать решение звезды. Всем нужно кормить семьи, поэтому каждый принимает решение исходя из каких-то собственных соображений.