«С ужасом вспоминала»: Лика Стар рассказала, как рожала сына в России Лика Стар с ужасном вспомнила, как рожала сына Андрея в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лика Стар

Певица Лика Стар назвала ужасными роды своего первого сына Андрея в России, после которых, как ей казалось, рожать она уже больше не будет, об этом артистка заявила в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам певицы, новорожденный сын долгое время восстанавливался, поскольку врачи не стали делать кесарево сечение.

В итоге все прошло не слишком хорошо. Я с ужасом вспоминала эти роды. Ладно я, больше пострадал Артем, мой старший сын, потому что после таких родов мы его очень долго восстанавливали, — поделилась она.

Будучи в Италии, певица учла негативный опыт и подготовилась к родам. Во время рождения дочери Аллегры «пришлось срочно разворачивать палату и делать кесарево сечение».

В конце января в Подмосковье женщина родила «крайне редкого» ребенка, рассказал NEWS.ru акушер-гинеколог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Анатолий Горячкин. По его словам, на свет появился богатырь весом 5080 грамм и ростом 60 сантиметров.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Шарапова предупредила, что проводить роды в домашних условиях опасно: существует риск столкнуться с интенсивным кровотечением и затруднениями при продвижении плода по родовому каналу. Специалист подчеркнула, что в обеих ситуациях потребуется помощь квалифицированных врачей.