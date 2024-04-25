С трудом узнали «Бриджит Джонс»: что стало с внешностью актрисы Зеллвегер

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Актриса Рене Зеллвегер

Актриса Рене Зеллвегер прославилась на весь мир ролью Бриджит Джонс. Она стала кумиром для многих женщин, которые после выхода фильма на экраны прекратили гнаться за идеальными параметрами. Однако сама артистка несколько лет назад шокировала своих поклонников новой внешностью. Журналисты обвинили женщину в злоупотреблении пластическими операциями, а также во лжи: ведь сама Зеллвегер пластику отрицала. В день 55-летия актрисы NEWS.ru вместе с экспертами вспоминает историю трансформации кинозвезды.

Грудь стала больше даже визуально

В 2001 году на мировые экраны вышла первая часть фильма «Дневник Бриджит Джонс», в котором Рене Зеллвегер сыграла главную роль. Воплощенный на экране образ среднестатистической женщины за тридцать превратил актрису в кумира миллионов женщин. Ее прищур, пухлые щечки и лишние килограммы, которые Зеллвегер специально набирала для съемок, помогли многим представительницам слабого пола принять себя.

В 2005 году американская пресса стала активно обсуждать увлечение артистки аппаратной косметологией и омолаживающими инъекциями. Тогда процедуры не изменили внешность актрисы, но помогли ей выглядеть моложе.

Американские таблоиды утверждали, что в 2006 году Зеллвегер решилась на маммопластику. После выхода первого фильма о Бриджит Джонс и его продолжения в 2004 году грудь Рене стала больше даже визуально. Об этом свидетельствуют многочисленные фото звезды. Сама она никогда не признавалась в том, что увеличивала грудь.

С 2010 года актриса редко появлялась на публике. Позже она призналась, что боролась с депрессией. За это время, предполагают западные журналисты, она избавилась от нависших верхних век. Ее взгляд стал более открытым. Однако свой фирменный прищур артистка утратила.

Следы лифтинга, подтяжек и ботокса

В 2014 году актриса появилась на ежегодной церемонии журнала Elle Women in Hollywood в Калифорнии. И мир увидел другую Зеллвегер. Лицо актрисы выглядело одутловатым, глаза неестественно большими, а лоб гладким.

На следующий день после церемонии британские журналисты Daily Mail обзвонили пластических хирургов с просьбой прокомментировать изменения внешности Зеллвегер. Врачи изучили фотографии артистки и пришли к выводу, что ее внешность подверглась возрастным изменениям, а не вмешательству хирургов.

Другие специалисты, наоборот, усмотрели лифтинг верхней трети лица, подтяжку и следы инъекций ботулотоксина, благодаря которому лоб актрисы стал гладким, а овал лица ровным.

Фото: Anita Bugge/Global Look Press Актриса Рене Зеллвегер до пластики

«Мне все равно, что думали люди»

Сама звезда отрицала обвинения в пластике. Изменения внешности она объяснила своей счастливой семейной жизнью с гитаристом Дойлом Брэмхоллом. Однако поклонники заподозрили звезду во лжи и потребовали возвращения прежней Рене.

«Это меня огорчает. Я не смотрю на красоту с такой точки зрения. И я не думаю о себе в подобном ключе. Мне нравится моя странная изворотливость, мое необычное сочетание качеств. Это позволяет мне делать то, что я делаю. Я не хочу быть кем-то другим. Я устроилась на работу в своих синих джинсах и ковбойских сапогах, с растрепанными волосами. Мне не нужно было переодеваться, чтобы работать. Так почему же я вдруг стала пытаться вписываться в рамки, которые мне не подходят?» — отвечала Зеллвегер на нападки журналистов в интервью изданию Volture, уйдя от прямого ответа о пластике.

В 2016 году артистка все же высказалась по поводу очередных обвинений в пластике в личном блоге на сайте Huffpost. «Я не делала блефаропластику и другие операции. Это вообще никого не должно касаться, но само обсуждение моей внешности уважаемыми журналистами является обескураживающей иллюстрацией путаницы между новостями, развлечениями и зацикленностью общества на внешности. Ни для кого не секрет, что чаще всего внешность женщины просто меняется с возрастом», — подчеркнула исполнительница роли Бриджит Джонс.

Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Актриса Рене Зеллвегер в 2016 году

В 2019 году Рене посетила публичное мероприятие вместе с подругой, страдавшей от тяжелого заболевания. Подруга артистки в тот день вышла на красную дорожку, тем самым продемонстрировав, что главное в жизни — не внешность, а здоровье.

«Я посетила мероприятие по просьбе близкой подруги, у которой незадолго до этого диагностировали боковой амиотрофический склероз. Она пришла со мной на красную дорожку и таким образом доказала себе, что продолжает вести полноценную жизнь. В тот момент я думала о подруге, а не о том, как выгляжу. И мне было все равно, что думали люди», — сказала актриса.

Что думают об изменениях внешности Рене российские пластические хирурги

Российские эксперты в области пластической хирургии в беседе с NEWS.ru сошлись во мнении, что Зеллвегер все же прибегала к помощи их заокеанских коллег. Так, по мнению руководителя отделения косметологии клиники Frau Klinik кандидата медицинских наук Надежды Вищипановой, актриса неоднократно набирала и затем сбрасывала лишний вес, это не могло не сказаться на внешности. Также Зеллвегер, судя по фото, регулярно посещает косметолога и колет ботокс, который помогает разгладить нежелательные морщины, предположила Вищипанова.

Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

«Вероятно, она (Зеллвегер. — NEWS.ru) уколола токсин в платизму, то есть в нижнюю треть лица, для того, чтобы сделать овал более четким. Плюс наверняка прибегала к контурной пластике. Она сильно увеличила скулы и подбородок, изменила форму губ с помощью инъекций гиалуроновой кислоты», — считает Вищипанова.

Главный врач клиники Laser Launge Clinic Карина Мусаева также объяснила изменения во внешности артистки вмешательствами хирургов.

«Если сравнить фотографии прошлых лет с более современными снимками актрисы, то отчетливо видно, что глаза Зеллвегер стали более распахнутыми, а расстояние между глазами и бровями заметно сократилось. На самом деле врачи прекрасно сделали свою работу. Рене заметно помолодела. Если же говорить в целом о структуре кожи, то стала более уплотненной и натянутой. Такие изменения характерны для аппаратного RF-лифтинга. Но артистка перестала быть той, какой ее полюбили фанаты», — считает Мусаева.

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press Актриса Рене Зеллвегер в 2022 году

Как выглядит Зеллвегер сейчас

В 2020-м актриса вновь заставила говорить о себе. На 92-й церемонии награждения «Оскар» Зеллвегер выиграла в номинации «Лучшая актриса». На мероприятии она блеснула стройной фигурой и вновь изменившимся лицом. По мнению экспертов, звезда вновь установила филлеры, которые помогают ей сохранить молодость.

Журналисты обратили внимание и на идеальную линию скул актрисы, предположив, что она удалила так называемые комки Биша. Лицо звезды утратило округлость, но его пропорции стали гармоничнее.

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