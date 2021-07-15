«С трудом поёт»: последний концерт МакSим шокировал фанатов

Поклонники российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) оказались шокированы внешним видом исполнительницы во время её последнего концерта перед госпитализацией, приуроченного ко Дню России. Запись доступна в официальном сообществе телеканала НТВ в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube — видео выложил пользователь под ником Евгения Михновец.

Фанаты заметили, что девушка с трудом поёт и выглядит плохо.

«Господи, неужели никто не видел её состояние?», «Ужасно бедная девочка», «Почему не отменили концерт?», «Из последних сил поёт», «Еле выговаривает слова», — отметили юзеры в комментариях к видео.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. Сообщалось, что у неё поражено более 70 процентов лёгких. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.

Ранее сообщалось, что от поклонников скрывают всю правду о состоянии певицы, так как существует врачебная тайна и её нельзя оглашать без разрешения родственников МакSим. Представитель артистки Маргарита Соколова добавила, что неразглашённая информация касается только близкого окружения звезды.