«С расшатанной психикой»: певица Зара высказалась об артистах Певица Зара рассказала о расшатанной психике артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Зара

Артисты всегда живут с немного расшатанной психикой, заявила в подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» певица Зара. Участница «Фабрики звезд — 6» предположила, что нервы творческого человека нельзя подвергать лечению, ведь тогда он утратит «гибкость».

Артисты вообще такие… с немножко расшатанной психикой. И, мне кажется, нервы артиста в принципе нельзя лечить, иначе они не будут такими гибкими. Артист должен быть гибок, потому что он поет разные песни, — отметила Зара.

Певица добавила, что сама является очень эмоциональным человеком и каждую свою песню «пропускает через себя». Поэтому, объяснила она, часто на сцене дает волю слезам. Артистка добавила, что проявление и контроль эмоций являются неотъемлемой частью работы исполнителя.

В рамках подкаста Зара также высказалась о своей коллеге Люсе Чеботиной. Певица отметила, что девушке пришлось «через многое пройти», чтобы достичь успеха и популярности в профессии. По мнению Зары, сегодня Чеботину можно назвать русской версией американской поп-принцессы нулевых Бритни Спирс. Артистка отметила, что исполнительница хита «Солнце Монако» большая «трудяжка», которая от перепевок чужих песен пришла к написанию собственных треков.