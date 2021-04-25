«С первого сезона тебя жду!»: Родригез угадал Эвелину Блёданс в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/ebc64e0c-a5fb-11eb-99f5-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/trodriguezzz

Эвелина Блёданс оказалась специальным приглашённым гостем в шоу «Маска». Артистка вышла в костюме Мишки и попыталась максимально запутать жюри в рамках проекта на НТВ.

Актриса «Маски-шоу» исполнила хит группы «Время и стекло» — композицию «На стиле». И именно по стилевым особенностям исполнения судья проекта угадал артистку.

Другие члены жюри называли в качестве Мишки Екатерину Варнаву и даже Аллу Михееву. Звучали версии о том, что в Мишке может скрываться Наташа Королёва или Наталья Подольская.

С первого сезона тебя жду! Спасибо, что ты пришла, — вскричал Родригез, когда с Блёданс сняли маску.

Больше всех был удивлён актрисе Филипп Киркоров, заявивший, что знает Блёданс 20 лет.

Ты похожа сейчас на борца сумо, у которого свадьба, — нашёлся совершенно растерявшийся Александр Ревва.

Актриса поблагодарила организаторов шоу, заявив, что любит его вся страна.

Как сообщалось ранее, Сергей Пенкин оказался приглашённым гостем в костюме Крокодила Гены на шоу «Маска». Профессиональный артист исполнил хит 90-х группы «Моральный кодекс» и буквально завёл всю публику в эфире телеканала НТВ.