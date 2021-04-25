«С первого сезона тебя жду!»: Родригез угадал Эвелину Блёданс в шоу «Маска»

Эвелина Блёданс оказалась специальным приглашённым гостем в шоу «Маска». Артистка вышла в костюме Мишки и попыталась максимально запутать жюри в рамках проекта на НТВ.
Актриса «Маски-шоу» исполнила хит группы «Время и стекло» — композицию «На стиле». И именно по стилевым особенностям исполнения судья проекта угадал артистку.
Другие члены жюри называли в качестве Мишки Екатерину Варнаву и даже Аллу Михееву. Звучали версии о том, что в Мишке может скрываться Наташа Королёва или Наталья Подольская.
С первого сезона тебя жду! Спасибо, что ты пришла, — вскричал Родригез, когда с Блёданс сняли маску.
Больше всех был удивлён актрисе Филипп Киркоров, заявивший, что знает Блёданс 20 лет.
Ты похожа сейчас на борца сумо, у которого свадьба, — нашёлся совершенно растерявшийся Александр Ревва.
Актриса поблагодарила организаторов шоу, заявив, что любит его вся страна.
Как сообщалось ранее, Сергей Пенкин оказался приглашённым гостем в костюме Крокодила Гены на шоу «Маска». Профессиональный артист исполнил хит 90-х группы «Моральный кодекс» и буквально завёл всю публику в эфире телеканала НТВ.