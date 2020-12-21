«С огоньком!»: Брухунова показала, на что «клюнул» Петросян

https://static.news.ru/photo/05582d28-42b4-11eb-a25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram.com

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в социальной сети снимки с фотосессии, увидев которые, подписчики поняли, почему к ней от предыдущей жены ушёл артист.

На фотографиях Татьяна предстала в образе кокетки-принцессы, а чёрное платье с глубоким вырезом почти не оставило места для фантазий, подчеркнув её фигуру. Образ дополнили пышная газовая юбка и туфли-лодочки.

Упс!— подписала свой пост в Instagram Брухунова.

Многие подписчики отметили удачную фотосессию, добавив комментарии наподобие «Похожа на Алису в стране чудес», «100% попадание», «Какой классный образ! С огоньком!», «Вы бомбезная».

Ранее Татьяна Брухунова рассердилась из-за слухов о том, что её супруг может закрутить роман с новой помощницей. Некая Александра Скобцева теперь заменяет Брухунову на её бывшем посту, повсюду сопровождает Петросяна, вытирает ему руки антисептиком, напоминает о приёме лекарств. Появление мэтра на публике в компании новой помощницы вызвало массу шуток по этому поводу. Бывший ведущий «Дома-2» Антон Беккужев и вовсе предположил, что история с Брухуновой вполне может повториться с новой помощницей артиста. Сама Брухунова, выбившаяся из помощниц в жёны известного артиста и даже ставшая мамой его сына, в ответ на эти слухи пытается шутить, но выглядит всё очень нервно, писал NEWS.ru.