«С нами не поддерживают отношения»: Бледанс о коллегах с Украины Эвелина Бледанс: украинские коллеги из «Масок» давно перестали со мной общаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс заявила в разговоре с NEWS.ru, что не общается с бывшими коллегами по одесской комик-труппе «Маски», потому что они не хотят поддерживать с ней отношения. Она добавила, что, несмотря ни на что, желает украинским артистам здоровья и добра.

С нами не хотят и не поддерживают отношения, значит, и не надо. Мы и до специальной военной операции не сильно поддерживали отношения, и после, естественно, тоже нет, — призналась Бледанс.

Актриса добавила, что с артистами из комик-труппы «Маски» прошел большой отрезок ее жизни. Бледанс добавила, что желает им только добра и здоровья.

Учитывая то, что многие из них уже дедулечки, пусть у них будет поменьше болячек, побольше радости, — сказала Бледанс.

5 апреля актриса, телеведущая, комик отмечает 55-летний юбилей. Эвелина Бледанс родилась в Ялте и свою артистическую карьеру начинала в Одессе с участия в одесской комик-труппе «Маски». Ее основал Георгий Делиев, «Маски» работали в жанре пантомимы и клоунады и выпускали одноименное юмористическое телешоу. Эвелина Бледанс выступала в образе медсестры и стала кумиром для целого поколения мужчин. В 2012 году актриса родила сына Семена с синдромом Дауна, в данный момент она одна занимается его воспитанием.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский был прекрасным, харизматичным артистом, а его телешоу «Вечерний квартал» было великолепным. По словам актрисы, после его избрания президентом она надеялась, что ее вычеркнут из черного списка артистов, которым запрещен въезд на Украину, но этого не случилось. Также никто из коллег Зеленского не ожидал, что он пойдет в политику и станет президентом Украины.