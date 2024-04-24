«С крестом сплю»: Михайлов объяснил, как относится к вере Михайлов назвал Россию последним оплотом христианства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Стас Михайлов на творческой встрече по случаю 55-летия объяснил, что считает Россию последним оплотом христианства и традиционных ценностей. Себя он видит как глубоко верующего человека, который «спит и просыпается с крестом». По словам артиста, каждый должен относиться к своей вере именно так, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия — последний оплот христианства и традиционных ценностей <...> Я ношу крест, я с ним сплю, просыпаюсь, я его никогда не снимаю. Для кого-то это посмешище, а для меня это — награда, это моя ценность. Вот так каждый должен относиться к своей вере, — заявил Михайлов.

Артист привел в пример мусульман. По его словам, эти люди понимают, что каждый, кто говорит плохое про их веру, должен быть наказан. Такую же позицию должны иметь православные, добавил музыкант.

На встрече Михайлов также заявил, что считает президента Владимира Путина единственно правильной властью. По его словам, главе государства удалось определить линию для всей страны. Сейчас губернаторы на местах — прямое продолжение президента, отметил исполнитель. По его словам, благодаря власти в стране существует иерархия: Бог, церковь, власть, семья, любовь.