«С катетером пришел»: Слава заявила о проблемах Киркорова Слава сообщила о катетере на руке Киркорова на вечеринке Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что певец Филипп Киркоров приехал на «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой с катетером на руке. Артистка выразила недоумение по поводу появления гостей на вечеринки без одежды и пожелала коллегам беречь себя от гриппа и носить шерстяные носки и «штанишки с начесом».

Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается? А Филипка-то Киркоров аж с катетером на руке пришел. Мало ли на попу голую взглянет — нехорошо станет, не дай бог! Артисты наши любименькие, берегите себя! — высказалась исполнительница.

Слава подчеркнула, что ее тоже пригласили на праздник, но она приняла решение не ходить. Вместо ночи в компании полураздетых коллег она собралась на отдых на Мальдивы.

Сейчас скажут: не пригласили тебя, вот ты и завидуешь, старая! Да пригласили, пригласили. Но я лучше тряхну стариной на Мальдивах, — отметила певица.

Ранее Слава сообщила, что после серии видео, записанных в состоянии алкогольного опьянения, начала вести трезвый образ жизни. Артистка предположила, что из-за отказа от спиртного она стала чаще болеть и поправилась на семь килограммов. 43-летняя исполнительница отметила, что в нетрезвом виде ведет себя неадекватно.