«С головой реально проблемы»: Пригожина затравили за злую шутку о COVID-19

https://static.news.ru/photo/135d8c3a-2a70-11eb-a4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи Интернета раскритиковали продюсера Иосифа Пригожина, решившего в социальной сети пошутить над ситуацией с коронавирусом.

Муж певицы Валерии опубликовал в Instagram стих про мальчика, который не носил маску и заразил коронавирусом бабушку. В итоге ребёнок получил антитела и квартиру пожилой родственницы в наследство.

Подписчики продюсера раскритиковали его за чёрный юмор. Многие отметили, что такие слова о ситуации с коронавирусом и смертностью от инфекции неприемлемы.

У него с головой реально проблемы, — написал один из фанатов.

Подписчики подчеркнули, что шутка не смешная, особенно для тех, у кого от коронавируса умерли родные.

Ранее NEWS.ru писал, что шутка британского полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли возмутила его фанатов. Спортсмен выложил в Snapchat видео, на котором он снял мужчину азиатской внешности, а затем антисептик. При этом он подписал ролик: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Его шутки назвали неинтересными и жестокими. Фанаты хавбека напомнили ему, что от этого заболевания умирают люди по всему миру. После этого Алли принёс свои извинения.