«С деньгами проблем нет»: инсайдер раскрыл заработок Бритни Спирс US Weekly: Бритни Спирс заработала $40 млн на продаже своих мемуаров

Фото: face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс заработала порядка $40 млн на продаже своих мемуаров «Женщина во мне», сообщает портал US Weekly со ссылкой на источник. По словам инсайдера, певица также продолжает получать отчисления за выпущенные ранее альбомы и зарабатывает на реализации собственной линейки ароматов.

С деньгами [у Бритни Спирс] проблем нет, — отметил собеседник издания.

Источник рассказал, что большая часть расходов певицы приходится на путешествия. По его словам, также артистка тратит деньги на покупки в онлайн-магазинах и массмаркетах. Он подчеркнул, что она воздерживается от трат на дорогие наряды от люксовых брендов.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс сломала ногу. Предположительно, травма стала следствием драки в отеле Chateau Marmont. Певица отказалась обращаться к врачу, однако медики все же приехали. Исполнительница считает, что их вызвала ее мать.

Бритни Спирс рассказала, что не стала обращаться к врачам, поскольку хотела посмотреть, сможет ли ее тело «исцелить себя само». Певица добавила, что травма давала знать о себе при быстрой ходьбе: нога начинала неметь. Певица получила травму после предполагаемой драки со своим возлюбленным Полом Ричардом Солизом.