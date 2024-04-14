Рыжий из «Иванушек» раскрыл секрет, как объехать пробку из Сочи в Адлер Григорьев-Апполонов посоветовал мототакси для объезда пробки из Сочи в Адлер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Андрей Григорьев-Апполонов

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что смог объехать пробку из Сочи в Адлер и добраться до аэропорта за 21 минуту. В своем Telegram-канале певец заявил, что воспользовался услугами мототакси. По его словам, из-за ремонта и сужения трассы до одной полосы дорога до воздушной гавани занимает три часа.

Для любого водителя дорога из Сочи в Адлер — адский ад! А тут еще и ремонт, и сужение дороги до одной полосы. Рассчитывайте на три часа до аэропорта! Домчались от Камелии до аэропорта за 21 минуту! — написал Григорьев-Апполонов.

Ранее на участке Дагомыс — Сочи было нарушено движение поездов из-за коммунальной аварии. Почти 70 кубометров грунта и элементов бетонных конструкций вынесло на опорную стену и железнодорожные пути. После происшествия движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. В ходе ЧП повредились 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети на железной дороге. Пострадавших нет.

Под Ростовом-на-Дону ранее собралась пробка протяженностью 18 километров. Автомобили стояли в пробке более трех часов. Затор образовался рядом с городом Шахты из-за гололеда и разбитого асфальта.