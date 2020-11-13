Рыжий из «Иванушек» ответил на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

https://static.news.ru/photo/a633cb7a-270d-11eb-aa8f-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал предложение Валерия Меладзе к артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах.

По словам рыжего «Иванушки», выступления звёзд в праздничных шоу необходимы, «чтобы чисто вспомнили, что ты есть».

Я с Валерием в этом плане не согласен, — сообщил он, отметив, что Меладзе, скорее всего, поиронизировал в своём заявлении.

Певец рассказал, что их группа уже приняла участия в съёмках одной из новогодних программ и не планирует отказываться от новых предложений.

При этом Григорьев-Апполонов подчеркнул, что глобально Меладзе прав, так как у 1,5 млн специалистов, работающих «в сфере обслуживания, поддержки, помощи, СТН, включая гардеробщиц», происходит полная катастрофа, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее Валерий Меладзе прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Своими словами он спровоцировал настоящую волну возмущения как у поклонников, так и у коллег.

Как сообщал NEWS.ru, о бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию.