Рынска продаст обручальное кольцо покойного Малашенко

Журналистка Божена Рынска опубликовала в Instagram пост о продаже обручального кольца. В сообщении не говорится, кому принадлежит украшение, однако подписчики уверены: это кольцо покойного супруга Игоря Малашенко.

Друзья, продаю обручальное кольцо Tiffany. Новое. Золотое. С коробочкой. Не носилось, — написала она, прикрепив фото кольца.

За украшение она попросила 35 тысяч рублей. Многие комментаторы «накинулись» на Рынску за то, что та избавляется от кольца.

«Бог мой, сдайте в ломбард и не устраивайте из этого очередной повод для сплетен и пересудов», «Божена, у вас где-то был счёт. Ну за 35 штук продавать памятное кольцо... У вас 90К подписчиков, давайте скинемся», «У вас же есть вазы! Зачем обручалку продавать? Это память! Давайте мы скинемся, в конце концов», — пишут в комментариях под публикацией.

В сентябре 2018 года Рынска и Малашенко официально зарегистрировали свой брак в Москве. Рынска взяла фамилию Малашенко.

65-летний Малашенко свёл счёты с жизнью в 2019 году. Его тело было обнаружено в саду собственного дома в Сотогранде в Испании. До этого его госпитализировали с обострением неврологического заболевания и клинической депрессии. С Рынской на тот момент общих детей у него не было. Дочь от светского обозревателя родилась после его смерти и появилась на свет с помощью ЭКО и суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что Рынска жалеет об интервью, которое дала Ксении Собчак после смерти мужа. По её словам, тогда она была в полном неадеквате.