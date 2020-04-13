Рыбин и Сенчукова остались без денег из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b7dde60a-7d79-11ea-84af-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nsenchukova_official

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин признался, что он и его супруга Наталья Сенчукова испытывают финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

По его словам, из-за режима самоизоляции у них нет дохода. Звёздная пара живёт на деньги от концертов. Однако сейчас у них нет возможности выступать.

У нас с Натальей дошло до смешного — осталась 31 тысяча рублей, все! Это честно. У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал. Пока в долги мы не влезли, — отметил музыкант в эфире программы «Звёзды сошлись».

Исполнитель добавил, что накопленные средства он вложил в зал Единоборств в Долгопрудном. Но он оказался невостребованным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход.