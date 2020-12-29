Рустам Солнцев показал архивное фото Бузовой на «Доме-2»

https://static.news.ru/photo/f45d7010-4a55-11eb-9b30-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Рустам Солнцев к закрытию «Дома-2» опубликовал архивное фото с Ольгой Бузовой. На снимке он несёт на руках совсем ещё молоденькую участницу и будущую ведущую.

Бузова ещё блондинка, но уже тогда она носила короткие обтягивающие платья и туфли на шпильках. В то время будущая теледива обладала аппетитными формами.

А вот, — подписал снимок Солнцев.

На фото Бузова выглядит очень довольной, она пытается прикрыть руками бёдра.

Поклонники Солнцева пришли в восторг от снимка. «Руся стройняшка, а у Ольги здесь такие ляжечки», «Помню, как Рустам сказал, что ему нравятся ее слоновьи ноги», «А Оля тут классно выглядит, кстати», «Бузова была хорошенькая», написали в комментариях пользователи.

После того, как стало известно о закрытии «Дома-2», Рустам Солнцев успел опубликовать довольно много архивных фото, сделанных на проекте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Дом-2» нужно показывать ежедневно, иначе в нём не будет смысла, заявил экс-участник телестройки Рустам Солнцев. При этом шоумен подчеркнул, что ни у одного из телеканалов нет денег на содержание «Дома-2».