«Русский Тимоти Шаломе» может затмить Кологривого Главред ProfiCinema Ромодановская допустила, что Эйдельштейн затмит Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марк Эйдельштейн

Молодой актер из России Марк Эйдельштейн может заменить Никиту Кологривого, особенно после победы на Каннском фестивале, считает главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская. Тем не менее, ему предстоит еще раскрыть свой актерский потенциал, так как пока он получает роли, в основном, однотипные, сообщила она в интервью с НСН.

Я думаю, что Эйдельштейн подвинет Кологривого. Он симпатичнее, смешнее и пока еще не наделал таких глупостей, как Никита, — считает Ромодановская. — Есть такое выражение: «огонь, вода и медные трубы», медные трубы – это слава, но далеко не все их проходят. Никита Кологривый испытание медными трубами не прошел, — сказала Ромодановская.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера удостоился 7,5-минутных оваций после премьеры в Каннах, а также заслужил главную награду фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В картине ключевые роли исполнили Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

Ранее стало известно, что Эйдельштейн получил роль в фильме «Анора» благодаря рекомендации Юры Борисова. На пробы артист прислал обнаженную съемку, на которой он стоял спиной и курил вейп. Бейкер вспомнил, что подумал, как можно не отдать роль этой «маленькой заднице».