«Русский станет мировым языком»: Катя Лель о новом послании инопланетян Катя Лель: через 10 лет человечество победит старение и заговорит по-русски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя Лель

Российская исполнительница Катя Лель в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что часто слышит голоса инопланетян в голове. Согласно полученной от них информации, в ближайшие 10 лет мы увидем пришельцев, победим старение, а русский язык станет интернациональным, сообщила она. Лель призналась, многие фантастические фильмы, такие, как «Аватар» и «Матрица», отражают нашу реальность и помогают «раскрывать сознание».

Через нас прогружают новые энергии на русском языке, потому что русский скоро станет мировым языком. Нас готовят к новым частотам <...>. Я часто в голове своей слышу голоса других цивилизаций <...>. В течение ближайших 10 лет мы наконец-то увидим инопланетные цивилизации в материальном мире. Мы не будем иметь генетического старения, наш возраст будет останавливаться примерно на 35 годах. Мы все будем молодые, красивые, полные сил, — предсказала Лель.

Ранее Лель рассказала, что развелась с предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни из-за его измен и пристрастия к выпивке. В эфире программы «Судьба человека» артистка заявила, что экс-супруг перестал чувствовать границы нормы и она решила, что не может оставаться с тем, кто «употребляет лишнее».

Лель призналась, что пьянство близкого человека может трагично закончиться для всех людей рядом. Она отметила, что супруг «терял свое сознание и не понимал что делает».

Также исполнительница добавила, что Кузнецов забывал о том, что у него есть жена и ребенок и что нужно вести себя достойно. По словам Лель, бывший муж «играл» с несколькими женщинами под влиянием алкоголя.