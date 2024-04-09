«Русский ретро музыкант»: как живет рэпер Потап

Фото: Социальные сети

Алексей Потапенко

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный аудитории под сценическим псевдонимом Потап решил выступить в Европе, после чего пользователи заметили на афише исполнителя подпись, что он «русский ретро музыкант». Куда пропал артист после СВО, как изменилась его жизнь?

Что известно о гастролях Потапа по Европе

Telegram-каналы сообщили, что рэпер гастролирует в Германии представляя себя, как певец «русского ретро». На это обратил внимание украинский блоггер Богдан Беспалов. Он же отметил, что на афише нет фразы о том, что концерт проводится в благотворительных целях.

Как утверждает Беспалов, информация, указываемая на афише, всегда согласовывается с артистом, то есть, Потап в курсе, что он представлен именно как «артист русского ретро» и что деньги не пойдут «на армию».

За что Потап извинялся перед Каменских

В январе 2024 года Потап публично попросил прощения у Насти Каменских. В публикации он отметил, что все люди совершают ошибки, но всегда сложно признать их и вовремя «найти правильные слова».

«Мы все совершаем ошибки, независимо от их размера. Но когда приходит время извиниться, найти правильные слова становится сложным испытанием, как покорение гор. <...> Это отличный урок для личного роста. Помните, что извиняться — это не слабость, это дает нам силу и показывает нашу способность сохранить здоровые отношения», — написал рэпер.

Пост Потап сопроводил коллажем из двух фотографий. На одном кадре сам рэпер стоит в футболке с надписью Sorry, а на втором запечатлена собака Насти Каменских Мими.

Фото: Социальные сети Алексей Потапенко и Настя Каменских

Хочет ли Потап вернуться в Россию

В марте 2022 года Потап заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Участник дуэта «Потап и Настя» также подчеркнул, что они больше не будут выступать на территории России.

В октябре 2022 года Потап рассказал, что сразу после 24 февраля ему позвонил телеведущий Иван Ургант и «попросил прощения».

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: „Простите!“ Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — передавал слова Потапа Starhit.

В ноябре прошлого года создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов, продюсер Юрий Бардаш в подкасте Mash Room сообщил, что Потап намерен вернуться в Россию и ищет для этого любые возможности. Он добавил, что желание рэпера обусловлено текущей ситуацией.

«У меня, вообще, есть информация, что Потап ищет любыми путями выходы и какие-то мосты для того, чтобы попасть в Россию», — сказал продюсер.

В феврале Потап сообщил о переезде в Колумбию. По его словам, он эмигрировал для «создания новых хитов». По словам музыканта, он собирался исследовать эту латиноамериканскую страну и работать с местными артистами. Потап подчеркнул, что к переезду его подтолкнуло желание достичь новых высот в карьере.

«Я лечу в Колумбию — страну, создающую музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Шакира, Джей Бальвин, Karol G и Малума, являются мировыми суперзвездами. Как у продюсера, у меня есть невероятная возможность исследовать эту страну и сотрудничать с лучшими авторами песен для создания новых хитов! Пожелайте мне удачи, я стремлюсь достичь новых высот в своей карьере», — пояснил музыкант.

Потап подчеркнул, что собирается учить испанский язык и «налаживать международные связи». Он отметил, что делает это не только для себя, но и для будущего своей страны.

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