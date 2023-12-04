«Русский мир в Киеве»: почему украинцы возненавидели Лободу, за кого она Лобода анонсировала трек на русском и столкнулась с ненавистью украинцев

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода столкнулась с волной критики от украинцев после анонса новой песни. В чем ее обвиняют на Украине, кого поддерживает певица?

Что сделала Лобода, почему ее критикуют из-за песни

Светлана Лобода в соцсетях анонсировала выход своего нового трека «Метелица», который она исполняет на русском языке.

«Пой же песню, моя ты милая, слезы ни к чему. Твоей боли доля львиная, но раны заживут», — обещает Лобода в опубликованном в соцсетях отрывке.

Ранее певица, родившаяся в украинском Ирпене (Киевская область), обещала поклонникам петь только на украинском языке, хотя как артистка состоялась в России.

Как отнеслись к песне Лободы украинцы

Отрывок, опубликованный в соцсетях, вызвал волну критики в адрес Лободы со стороны украинцев.

«На украинском было бы лучше», — один из самых вежливых комментариев к публикации.

Комментаторы спрашивали Лободу, почему она решила петь «на языке врага» после обещания петь только на украинском, и кто ее целевая аудитория.

«Все время поддерживала — и на тебе, такое разочарование...», — констатировали украинские поклонники.

В августе 2023 года аналогичную реакцию вызвал анонс благотворительного концерта Лободы в Киеве. Певице заявили, что «не забудут того, что она наговорила с 2014 года».

«Как такое может быть? Человек, который „маленькие люди“ и „один народ“ теперь будет выступать в Киеве! Вы сошли с ума?! Русский мир в Киеве!» — с возмущением написал один из пользователей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Светлана Лобода

В то же время в российских Telegram-каналах, где обсуждали реакцию украинцев на новую песню Лободы, певице не стали сочувствовать. В России сочли, что певица просто пытается «усидеть на двух стульях».

Кого поддерживает Лобода

До начала СВО певица жила в России. После начала спецоперации покинула страну и начала помогать ВСУ оборудованием и денежными средствами. Лобода переехала в Латвию.

В то же время на Украине Лободу зачислили в список нежелательных звезд из-за «недостаточного патриотизма». Впоследствии ее исключили из «черного списка». Однако ее внесли в соответствующий список в России, запретив въезд в страну на 50 лет.

В результате, по ее собственным словам, она оказалась «никому не нужна» и вынуждена была приспосабливаться к жизни в Европе, где, по оценке продюсера Павла Рудченко, ее песни не были востребованы.

Кто муж лободы

В октябре Лобода опубликовала в соцсетях кадр, в котором намекнула на свадьбу.

«Занятый вторник», — подписала публикацию Лобода.

Звезда показала руку мужчины, а также букет и кольцо. Подписчики разделились на два лагеря: одни посчитали, что Лобода выходит замуж, в то время как другие предположили, что артистка снимает новый клип.

«Самая лучшая! Достойна самого лучшего»; «Вот это новость»; «Теперь невеста?»; «Новый клип?»; «Поздравляем», — писали в комментариях.

Лобода публикацию никак не комментировала.

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