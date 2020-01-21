https://static.news.ru/photo/45e7da5a-3c25-11ea-878e-fa163e074e61_660.jpg Фото: famillechretienne.fr

Русские семинаристы покорили жюри французской версии шоу «Голос».

Священники Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир, проживающие во Франции, исполнили Oh mon âme («О, моя душа»). Ролик с выступлением опубликовал сайт канала TF1 .

Они рассказали, что встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар недалеко от Парижа и решили основать коллектив под названием Schola Fratrum.

Как передаёт LCI, жюри встретило выступление аплодисментами и высоко оценило исполнение песни. Несмотря на это, ни один из членов жюри не повернулся к священникам, объяснив это тем, что скорее всего не сможет им помочь и обучить таких мастеров чему-то новому.

Как писал NEWS.ru, подопечный Валерия Меладзе Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Второе место занял Антон Токарев, чьим наставником был Сергей Шнуров.