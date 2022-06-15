«Русские хотят умереть»: Остудин пристыдил Охлобыстина за пьяные звонки Продюсер Остудин рассказал о пагубном пристрастии Охлобыстина к спиртному

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

Продюсер Алексей Остудин рассказал о пагубном пристрастии актера Ивана Охлобыстина к спиртному. Он сообщил «Собеседнику», что слова, которые тот озвучивает в состоянии алкогольного опьянения, нельзя произносить в приличном обществе.

Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: «Какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрем, русские хотят умереть», — заявил Остудин.

Также продюсер ответил на слова Охлобыстина о том, что «из-за одного символа в лице Аллы Пугачевой не родилось тысячи других символов». Он считает, что это даже хорошо.

Слава Богу, что именно благодаря Алле не появилась эта тысяча, — сказал он.

Ранее Охлобыстин высказался о звездах шоу-бизнеса, покинувших Россию из-за событий на Украине. Он заявил, что не вправе осуждать тех деятелей культуры, которые решили покинуть страну после начала спецоперации. Актер добавил, что никогда не уедет из РФ и хочет умереть на Родине.