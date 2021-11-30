Руслан Белый опроверг отсутствие QR-кода как причину для отмены выступлений

Комик Руслан Белый заявил, что его концерты отменили без понятной причины, QR-код у него был вовремя, несмотря на утверждения комитета культуры Петербурга об обратном. Артист рассказал телеканалу «360», что не знает причин, по которым из пяти его выступлений отменились три.

Мы с директором ещё раз всё проверили, мы QR-код получили, всё у нас было вовремя, у нас есть бумажка комитета культуры о том, что мы должны предоставить QR-код за пять дней до проведений концерта — он у нас был заблаговременно, — сказал Белый.

Он объяснил, что подавать информацию о QR-кодах должна площадка за месяц до концерта, а тогда Белый действительно ещё только получал сертификат.

Но QR-код есть, переписки все официальные у нас с площадкой есть. Неплохо сработали, скажем так. Чисто юридически всё выглядит так, будто у нас действительно не было QR-кода, но он есть, — заявил комик.

Руслан Белый заявил, что его выступления отменяют по необъективным причинам: его юристы никаких нарушений в деятельности артиста не видят.

Ранее концерт Руслана Белого отменили в Петербурге. Городские власти рассказали, что мероприятие отсутствовало в репертуарном плане, так как на момент подачи заявки на его проведение у организатора не было уникального QR-кода. Сам Белый утверждал, что осенью несколько его концертов были отменены из-за политических шуток.