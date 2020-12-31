Рудова и Решетова встретили Новый год на Бали

https://static.news.ru/photo/dca46cd6-4c4d-11eb-bd88-fa163e074e61_660.jpg Наталья Рудова Фото: rudovanata/instagram.com

Актриса Наталья Рудова и модель Анастасия Решетова отметили Новый год на Бали. В главную ночь зимы бывшая возлюбленная рэпера Тимати позировала в элегантном силуэтном платье с мерцающими и переливающимися пайетками.

В то же время Рудова облачилась в коктейльное платье-бюстье в белых тонах. Также примечательно, что в путешествие Решетова отправилась вместе со своим сыном Ратмиром.

Что же касается самого Тимати — рэп-исполнитель решил отпраздновать Новый год в компании Алёны Шишковой. Вечеринка проходила у певца Филиппа Киркорова. Звёздные гости пришли к королю эстрады вместе с детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Бородина выложила в социальной сети снимок празднования Нового года. Так, светская львица нарядила своих дочерей Марусю и Теону принцессами, а сама облачилась в лавандовое платье со шлейфом.

На фото наследницы позировали у новогодней ёлочки в шифоновых платьях с белым верхом и нежно-фиолетовыми юбочками.