Рудковскую высмеяли за фото с сыном в женском наряде Пользователи Сети заявили, что младший сын Рудковской похож на девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) перепутали четырехлетнего сына продюсера Яны Рудковской с девочкой из-за фотографии, сделанной на Мальдивах. По мнению подписчиков знаменитости, она «хотела девочку». Некоторые саркастично предположили, что с Рудковской рядом чужой ребенок.

Почему ребенка надо одевать под свой купальник, — написала одна из пользователей.

Вторая подписчица решила, что Рудковская родила дочку. Еще один комментатор задался вопросом, чья девочка на фото.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни хвалили Рудковскую за прекрасную для 50 лет фигуру, другие сравнивали сына продюсера с девочкой. На фотографии мальчик одет в пляжное платье сиреневого цвета, солнцезащитные очки и платок, который покрывает его голову. Рудковская нарядилась в купальник такого же тона и дополнила образ сумочкой и очками для защиты от солнца.

Ранее Рудковская сообщила, что они с детьми Сашей и Арсением и супругом Евгением Плющенко оказались в зоне действия урагана во время отпуска на островах. Продюсер опубликовала видео, где идет тропический ливень и дует сильный ветер. По словам Рудковской, за 25 лет отдыха на Мальдивах никогда такого не видела.