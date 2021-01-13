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Рудковская заявила, что мечтает о маленькой груди

18:39, 13 января 2021 14
Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская в своей социальной сети высказалась против силиконовой груди.

Так, один из подписчиков светской львицы поинтересовался, как знаменитость относится к такого рода «модификациям» женского тела.

Против! Мечтаю о маленькой груди! Большая грудь — это большие проблемы, — отметила Рудковская.

Известно, что продюсер уже не раз признавалась, что испытывает значительные неудобства из-за своего бюста.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская выложила в социальной сети первое совместное фото со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Светская львица также рассказала своим подписчикам романтичную историю знакомства с возлюбленным.

Знаменитость отметила, что она очень благодарна судьбе за столь судьбоносную встречу.

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