Рудковская заявила, что мечтает о маленькой груди

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская в своей социальной сети высказалась против силиконовой груди.
Так, один из подписчиков светской львицы поинтересовался, как знаменитость относится к такого рода «модификациям» женского тела.
Против! Мечтаю о маленькой груди! Большая грудь — это большие проблемы, — отметила Рудковская.
Известно, что продюсер уже не раз признавалась, что испытывает значительные неудобства из-за своего бюста.
Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Яна Рудковская выложила в социальной сети первое совместное фото со своим супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Светская львица также рассказала своим подписчикам романтичную историю знакомства с возлюбленным.
Знаменитость отметила, что она очень благодарна судьбе за столь судьбоносную встречу.