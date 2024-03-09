Рудковская заплатит 50 тысяч рублей за чужое фото Журнал Яны Рудковской обязали выплатить 50 тысяч рублей автору фото из Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Суд потребовал от компании продюсера Яны Рудковской выплатить 50 тысяч рублей фотографу Александру Панькову, сообщает Telegram-канал SHOT. Он обнаружил сделанную им фотографию в журнале Posta Magazine, который продюсирует Рудковская. Статья в журнале была посвящена путешествиям в Хакасию.

Фотограф обратился к фирме «Восьмая заповедь», специализирующейся на защите авторских прав. Через суд автор снимка и его адвокаты требовали выплаты в размере 155 тысяч рублей и удалить фото из статьи. Иск был удовлетворен частично. Но фото редакция из статьи так и не удалила.

Паньков отмечает, что вскоре снова намерен обратиться в суд, если редакция не удалит фото в ближайшее время.