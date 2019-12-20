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Продюсер Яна Рудковская размышляет о процедурах, которые помогли бы ей сохранить молодость.

Недавно она решила сходить на консультацию к пластическому хирургу, отметив, что «стареют все», а «молодильных яблок» ещё не придумали.

Мне 44 года, у меня круглая форма лица, идёт птоз, поэтому я решила, что операция может помочь. Меня беспокоят два момента — наркоз и швы. В остальном, я человек рисковый, — поделилась Рудковская.

По её словам, к этому вопросу нужно подходить с особой тщательностью из-за сложности процедур.

Хирург посоветовал продюсеру сделать круговую подтяжку лица и шеи, а также попробовать SMAS-лифтинг.

В свою очередь её супруг, фигурист Евгений Плющенко заявил, что ему нравится внешность жены, и поэтому он не понимает, зачем ей что-то менять.

Меня моя жена устраивает по всем пунктам. Яна выглядит бомбически! — отметил он в анонсе шоу «Яна.Супер».

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская вновь подверглась жёсткой критике за очередной наряд. Известный модельер Александр Шешунов признал её платье с жёлтыми перьями на рукавах и стразами нелепым.