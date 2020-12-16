Рудковская выложила трогательное фото с маленьким сыном Арсением

Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram снимок со своим маленьким сыном Арсением. Фото сделано на фоне украшений к Новому году.
Так, в подготовке дома к главному празднику зимы Рудковская задействовала целую команду декораторов. Ежегодно супруга фигуриста Евгения Плющенко эффектно сервирует стол, украшает ёлку в едином стиле и находит для себя идеальный праздничный образ.
На фото светская львица предстала в синей пижаме очень известной фирмы. На руках Рудковская держала подросшего малыша в белых ползунках. Продюсер стояла в дверном проёме, украшенном ёлочными ветками, шарами и золотистыми шишками.
Комочек счастья. Арсюша, — написала Рудковская в социальной сети.
Ранее NEWS.ru писал, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр решил подарить на Новый год всему домашнему персоналу по машине с водителями. В частности, речь идёт о нянях его и младшего брата Арсения.
Дело в том, что Гном Гномыч уже давно сам зарабатывает деньги, а недавно семилетний артист стал богаче ещё на 12 млн рублей благодаря выступлениям и рекламе.