Рудковская выложила трогательное фото с маленьким сыном Арсением

https://static.news.ru/photo/493ca3cc-3fdd-11eb-b89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram снимок со своим маленьким сыном Арсением. Фото сделано на фоне украшений к Новому году.

Так, в подготовке дома к главному празднику зимы Рудковская задействовала целую команду декораторов. Ежегодно супруга фигуриста Евгения Плющенко эффектно сервирует стол, украшает ёлку в едином стиле и находит для себя идеальный праздничный образ.

На фото светская львица предстала в синей пижаме очень известной фирмы. На руках Рудковская держала подросшего малыша в белых ползунках. Продюсер стояла в дверном проёме, украшенном ёлочными ветками, шарами и золотистыми шишками.

Комочек счастья. Арсюша, — написала Рудковская в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр решил подарить на Новый год всему домашнему персоналу по машине с водителями. В частности, речь идёт о нянях его и младшего брата Арсения.

Дело в том, что Гном Гномыч уже давно сам зарабатывает деньги, а недавно семилетний артист стал богаче ещё на 12 млн рублей благодаря выступлениям и рекламе.