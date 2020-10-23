Рудковская «выгуляла» несколько дорогих нарядов на шоу «Миллион на мечту»

Яна Рудковская устроила целый модный показ на шоу «Миллион на мечту», где она является соведущей. Светская львица один за другим сменила несколько дорогих модных нарядов, чем заставила больше говорить о себе, а не об очередном выпуске шоу.
Продюсер Димы Билана и так на каждую запись программы одевается красиво и модно, чем привлекает к себе внимание поклонников и телезрителей, которые обсуждают её эффектные и стильные наряды. Но в этот раз Рудковская «переплюнула» саму себя, несколько раз появившись во множестве самых разных одёжек — от коротких ярких платьев до струящихся макси.
Видео с этого «дефиле» светская львица опубликовала в своём микроблоге. Поклонники звезды пришли в восторг и принялись нахваливать ведущую. Зрителям понравились яркие наряды, они назвали продюсера «красавицей». оценили её длинные и стройные ноги. «Просто сногсшибательная леди!», «Всё, к чему вы прикасаетесь, становится золотым и успешным», напропалую льстили светской львице фанаты.
Рудковская — фанат модных нарядов. Сейчас она отдаёт предпочтение Dior и даже выходит в свет в комплектах, составленных из вещей с монограммами бренда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская в очередной раз нашла повод похвалиться дорогими вещами. На этот раз предметом внимания продюсера стали дорогущие эксклюзивные часы Hermes от Apple, которые ей подарили друзья.
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