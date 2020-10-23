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Рудковская «выгуляла» несколько дорогих нарядов на шоу «Миллион на мечту»

08:18, 24 октября 2020
Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Яна Рудковская устроила целый модный показ на шоу «Миллион на мечту», где она является соведущей. Светская львица один за другим сменила несколько дорогих модных нарядов, чем заставила больше говорить о себе, а не об очередном выпуске шоу.

Продюсер Димы Билана и так на каждую запись программы одевается красиво и модно, чем привлекает к себе внимание поклонников и телезрителей, которые обсуждают её эффектные и стильные наряды. Но в этот раз Рудковская «переплюнула» саму себя, несколько раз появившись во множестве самых разных одёжек — от коротких ярких платьев до струящихся макси.

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Видео с этого «дефиле» светская львица опубликовала в своём микроблоге. Поклонники звезды пришли в восторг и принялись нахваливать ведущую. Зрителям понравились яркие наряды, они назвали продюсера «красавицей». оценили её длинные и стройные ноги. «Просто сногсшибательная леди!», «Всё, к чему вы прикасаетесь, становится золотым и успешным», напропалую льстили светской львице фанаты.

Рудковская — фанат модных нарядов. Сейчас она отдаёт предпочтение Dior и даже выходит в свет в комплектах, составленных из вещей с монограммами бренда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская в очередной раз нашла повод похвалиться дорогими вещами. На этот раз предметом внимания продюсера стали дорогущие эксклюзивные часы Hermes от Apple, которые ей подарили друзья.

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