Рудковская в чёрном мини-платье прокатилась на коньках с сыном и мужем

Семилетний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр опубликовал в социальной сети видео, на котором он катается на коньках с родителями.
Для выхода на лёд Рудковская выбрала приталенное чёрное платье с пышной юбкой. Действие происходило после ледовой постановки Плющенко «Лебединое озеро».
С днём рождения, мамочка, — подписал ролик в Instagram сын Рудковской.
Ранее Яна Рудковская восхитила своих поклонников, опубликовав видео с празднования своего дня рождения на льду. Звезде исполнилось 46 лет, на льду Рудковская празднует именины уже не первый год. В кадре продюсер принимает поздравления от участников своего ледового шоу, артисты взрывают хлопушки, юные фигуристки водят вокруг телеведущей хоровод. Поздравляют Рудковскую сын Саша и муж Евгений Плющенко.
Рудковскую буквально засыпали цветами. А пользователи оставили в комментариях множество добрых пожеланий. Многие позавидовали такому шикарному празднику в честь светской львицы.
«Прекрасная женщина, замечательная мама. За вами интересно наблюдать. Всего вам самого доброго, с днем рождения вас!», «Счастливая, завидую вам, конечно, белой завистью», «Очень красиво и талантливо дети вокруг танцуют на коньках. Какие молодцы!», заявили поклонники, писал NEWS.ru.