Рудковская объяснила, зачем регистрирует бренд «Гном Гномыч»

https://static.news.ru/photo/4492ae32-6f91-11eb-b7df-96000091f725_660.jpg Александр Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская призналась, что подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Гном Гномыч» ради получения дивидендов. По её словам, у неё уже зарегистрированы бренды «Евгений Плющенко», «Яна Рудковская» и «Дима Билан».

Все наши бренды зарегистрированы. Это и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская, и Дима Билан. Сейчас «Гном Гномыч» набирает обороты, почему бы и нет? У нас много коммерческих предложений по бренду «Гном Гномыч». Я раскрутила этот проект, и хочется иметь какие-то дивиденды от этого. Процесс запущен, — рассказала «Спорт-Экспрессу» Рудковская.

Она добавила, что у «Гном Гномыча» (так они с Плющенко называют своего восьмилетнего сына Александра) имеется «верифицированный аккаунт в Instagram», поэтому препятствий в регистрации бренда возникнуть не должно. В случае одобрения Роспатентом бренда под этим товарным знаком они смогут выпускать косметику, медицинские и ветеринарные препараты, флешки и оправы для очков, ювелирные изделия, канцтовары, одежду и сумки, украшения и мебель, продукты и напитки, игрушки и спортинвентарь. Бренд можно будет использовать также в сферах рекламы, страхования, строительства, обучения детей и общественного питания.

Как писал NEWS.ru, ранее предприниматель из Пензы подал в Роспатент заявку на присвоение марки одежды для детей «Гном-Гномыч», которой он пользуется на протяжении нескольких лет. Яна Рудковская заявила, что не знала о том, что в одном из регионов страны долгое время выпускают одежду под брендом, созвучным с прозвищем её сына. Она считает, что предприниматель пытается нажиться на популярности мальчика. Рудковская и Плющенко собираются предпринять необходимые шаги для того, чтобы не допустить «захвата» бренда.

Бизнесмен таджикского происхождения Шухрат Рахимов из села Норовка Пензенской области 11 января 2021 года подал заявку на регистрацию товарного знака «Гном-Гномыч». Наименование отличается от «бренда» Рудковской и Плющенко лишь орфографически: между двумя словами имеется дефис.