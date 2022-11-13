Рудковская рассказала о серьезной травме Киркорова MK.RU: Рудковская заявила, что Киркоров получил серьезную травму пальца на ноге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская и Филипп Киркоров

Российский поп-король Филипп Киркоров получил травму пальца на ноге, рассказала МК.RU продюсер Яна Рудковская. По ее словам, артист накануне прислал ей видео, как ему накладывают гипс. На кадрах видно, что конечность опухла, течет кровь.

У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет... Он нам сказал: «Ребята, у меня практически сломан палец», — сказала Рудковская.

По словам продюсера, Киркоров должен был выступить на юбилейном шоу фигуриста Евгения Плюшенко, которое тот представил в Москве. Когда Рудковская созвонилась с певцом, тот рассказал ей о травме. Продюсер испугалась и спросила его, будет ли он выступать. Киркоров ответил, что «прискачет на одной ноге».

По словам Рудковской, артист приехал, несмотря на боль в ноге. Продюсер уточнила, что за кулисами Киркоров передвигался достаточно осторожно, вышел на сцену и исполнил две песни. Затем он уехал.

При каких обстоятельствах Киркоров получил травму, не уточняется.

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