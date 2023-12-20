Рудковская рассказала о новом прозвище Гном Гномыча Яна Рудковская заявила, что члены семьи называют Гном Гномыча Краб Крабычем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Александр Плющенко

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр Плющенко получил новое прозвище — Краб Крабыч. По ее словам, которые цитирует Hello, 10-летний наследник исполнил роль краба в новом ледовом шоу «Русалочка», после чего члены семьи начали называть его именно так.

Теперь мы называем его Краб Крабыч. Все потому, что в нашем новом шоу «Русалочка» Саня исполняет роль краба Себастьяна, — поделилась Рудковская.

Продюсер отметила, что сначала эта роль не понравилась сыну, однако позже он отнесся к ней с юмором. По ее словам, публике очень нравятся выступления Александра, зал «просто взрывается».

Наиболее известное прозвище сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Гном Гномыч. По словам супруги спортсмена, гномом мальчика начали называть еще в роддоме, когда кто-то сказал это в шутку из-за маленького веса ребенка: при рождении он весил всего 2,8 кг.

Ранее Рудковская ответила на слова бывшего подопечного певца Димы Билана о том, что ей не хватало опыта в продюсировании. Женщина заявила, что главным является финальный результат за 18 лет работы. Также она отметила, что остается с исполнителем в дружеских отношениях, потому что они уважают и слышат друг друга.