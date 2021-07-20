Рудковская раскрыла гонорар суррогатной матери младшего сына

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью изданию Vogue раскрыла, сколько потратила на суррогатное материнство — расходы составили около 2 млн рублей. Она отметила, что женщина, выносившая её ребёнка, на полученный гонорар мечтала приобрести загородный дом.

Рудковская подчеркнула , что суррогатной матери на время беременности арендовали квартиру в Санкт-Петербурге. Кроме того, звёздная семья — Рудковская и фигурист Евгений Плющенко — взяли на себя все её расходы. Продюсер добавила, что женщина до этого выносила двоих детей для других заказчиков.

Муж её в этом стремлении поддерживал. Доктор мне объяснял: «Мамы — они, конечно, счастливы, что получают деньги. Но для них это и помощь людям. Они считают, что это их миссия — помочь» <...>. Оплачивали всё — от анализов до девятипроцентного творога, — рассказала Рудковская.

Суррогатная мать подарила Рудковской и Плющенко сына Арсения в сентябре 2020-го. Его крёстными стали олимпийский чемпион в парном фигурном катании Антон Сихарулидзе и подруга семьи Наталья Якимчик.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты с 2009 года, у пары есть старший сын Александр, которого они называют Гном Гномычем.

Ранее сообщалось, что жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что накануне умерла любимая собака их семьи — пёс Панчо. О смерти шпица она сообщила в Instagram. Продюсер отметила, что Панчо был лучшим другом её детей, особенно младшего сына Арсения.