Рудковская раскрыла секрет хитовости песен Рудковская посоветовала исполнителям делать треки проще и отказаться от рэпа

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Яна Рудковская

Секрет успешного трека заключается в честности и простоте, заявила на VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» продюсер Яна Рудковская. Она обратила внимание, что сейчас четко прослеживается тенденция на хиты таких групп, как «Ласковый рай» и «Мираж». По мнению продюсера, исполнителям пора отказаться от рэпа и матов в творчестве, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас хиты 90-х возвращаются, например. Пришел тренд на группу «Ласковый рай», группу «Мираж», их уже перепевают, это залетает во все тренды. Поэтому, чем честнее и проще песня, тем она будет хитовее. Я рекомендую всем не заморачиваться, не уходить в хип-хоп и рэп, уходить от мата и будет все хорошо, — объяснила Рудковская.

Ранее певица Алла Пугачева сообщила о переносе выхода новой песни. Речь идет о сингле «Ложный стыд», релиз которого должен был состояться 13 мая.

Новая композиция «Ложный стыд» должна была появиться на YouTube. 14 мая пользователи других платформ смогли бы послушать песню. Однако обещанная премьера не состоялась в назначенный срок. Дата выхода новой песни будет объявлена позднее.

Исполнительница больше не выступает с концертами. Свой 75-летний юбилей артистка решила отметить, порадовав поклонников новыми композициями. При этом у Пугачевой вышел альбом с треками, которые она пела в Кремле в 2019 году.