Рудковская покорила поклонников «ледовой сказкой» в честь дня рождения

https://static.news.ru/photo/5efe7c9a-4d79-11eb-9304-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская восхитила своих поклонников, опубликовав видео с празднования своего дня рождения на льду. Звезде исполнилось 46 лет, на льду Рудковская празднует именины уже не первый год.

В кадре продюсер принимает поздравления от участников своего ледового шоу, артисты взрывают хлопушки, юные фигуристки водят вокруг телеведущей хоровод. Поздравляют Рудковскую сын Саша и муж Евгений Плющенко.

Спасибо за красивый праздник на льду в мой день рождения в такое сложное время! Уже девятый год я на коньках на наших шоу в этот день! И даже сейчас у меня была ледовая сказка от нашей команды! Я вас люблю, my dream team! — подписала ролик именинница.

Рудковскую буквально засыпали цветами. А пользователи оставили в комментариях множество добрых пожеланий. Многие позавидовали такому шикарному празднику в честь светской львицы.

«Прекрасная женщина, замечательная мама. За вами интересно наблюдать. Всего вам самого доброго, с днем рождения вас!», «Счастливая, завидую вам, конечно, белой завистью», «Очень красиво и талантливо дети вокруг танцуют на коньках. Какие молодцы!», написали поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская отмечает 2 января свой день рождения, ей исполняется 46 лет. Свой праздник светская львица встретила в роскошном многоярусном платье-макси с рюшами.