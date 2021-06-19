Рудковская показала роскошно украшенный к крестинам сына сад

https://static.news.ru/photo/c3ab9fbc-d099-11eb-b750-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яна Рудковская в очередной раз похвалилась роскошью, показав украшенный дизайнерами сад к крестинам младшего сына Арсения. Состоится таинство 19 июня, вечеринка по этому поводу пройдёт в доме звёздных супругов, рассказала продюсер в своём микроблоге.

Сыну Рудковской и Евгения Плющенко уже девятый месяц, готовиться к крещению ребёнка светская львица начала заранее.

instagram.com/rudkovskayaofficia

В итоге приусадебная территория превратилась в настоящую сказку. В естественной зелени просторного сада и в обилии белого и золотого освещения утопают большие фигуры жирафов, громадные разноцветные кубики, пирамидка, лошадка-качалка. Всё украшено дорогим декором в виде люстр и гирлянд с природными мотивами.

instagram.com/rudkovskayaofficia

Монтаж декора продлился фактически всю ночь, праздник будет грандиозным.

Как сообщалось ранее, продюсер Яна Рудковская, чей младший сын был рождён от суррогатной матери, высказала свою позицию после заявления патриарха Кирилла, призвавшего запретить эту процедуру в России. Рудковская заявила, что подобные ограничения только ухудшат демографическую ситуацию в стране, а забирать у женщин мечту стать мамой нельзя.